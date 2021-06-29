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Олег Кожокару
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Кожокару: как наказывать "золотую молодежь" на молдавских трассах

Экспертиза
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Sputnik Молдова
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Эксперт предложил ужесточить меры для водителей, у которых отсутствует воспитание и культура вождения на дорогах.

Экспертиза
Кожокару: как наказывать "золотую молодежь" на молдавских трассах

К сожалению, проблемы на дорогах возникают у тех водителей, у кого нет навыков поведения за рулем или в обществе. В таких случаях остается прибегнуть к мерам карательного характера: речь идет о жестких, - даже для людей среднего и высокого уровня доходов, - мерах, которые обяжут водителей нести соизмеримую ответственность. Такое заявление в эфире студии Sputnik Молдова сделал председатель Союза автоводителей Молдовы Олег Кожокару.

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© Sputnik / Александр Полегенько
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"В такой стране как Финляндия, размер штрафа для водителя зависит от его уровня дохода: с зарплатой 1 000 евро в месяц – нарушитель платит 100 евро. Если речь идет о доходе 10 тысяч евро, то 10% от этой суммы идет в казну. Система процент от доходов доказала свою эффективность, и сегодня Финляндия является одной из самых безаварийных стран Европы и мира", - говорит эксперт.

Разные страны по-разному наказывают нарушителей, считает Кожокару.

В Белоруссии навсегда лишают транспортного средства и удостоверения. В странах Объединенных Арабских Эмиратов также могут конфисковать автомобиль и выписать дополнительный штраф.

Каждая страна решает вопрос штрафов, исходя из своих национальных и географических особенностей.

"Я думаю, что те, кто подвергает серьезному риску свою жизнь и жизнь окружающих – это нонсенс, с которым надо бороться в жесткой форме", - заключил собеседник.

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