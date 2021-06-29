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Михаил Погребинский
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Погребинский: опасность НАТО для Молдовы и Восточной Европы

Экспертиза
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Sputnik Молдова
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Политолог оценил масштабы учений Sea Breeze – 2021, отметил желание США наладить стабильные отношения с РФ и предостерег малых игроков от провокаций серьезных конфликтов.

Экспертиза
Погребинский: Опасность НАТО для Молдовы и Восточной Европы

Учения НАТО Sea Breeze – 2021 не являются какими-то беспрецедентными по масштабам, это ежегодные маневры и проблемы. Такое мнение в эфире студии Sputnik Молдова высказал политолог, директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский.

"Они (учения – ред.) в том числе связаны с Приднестровьем. Они прежде всего связаны со статусом отношений между Соединенными Штатами и Российской Федерацией, ну и, конечно, некая роль европейцев в этом деле тоже присутствует", – говорит эксперт.

Международные учения Sea Breeze. Архивное фото
© Sputnik / Стрингер
Эксперт: участие Молдовы в Sea Breeze – недружественный по отношению к России шаг
По мнению Погребинского, если этот статус сохраняется, – а по намекам можно судить, что нынешний президент Соединенных Штатов хочет какой-то стабильности и прогнозируемости в отношениях между Россией и США, – то вряд ли стоит ожидать каких-то серьезных конфликтов, в том числе и в Приднестровье.

"Сегодня мир находится в сильно напряженном и труднопрогнозируемом состоянии, и это тот самый случай, когда малые игроки могут спровоцировать довольно серьезный конфликт между большими. Я надеюсь, что этого удастся избежать, но гарантий никто дать не может", – заключил собеседник.

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Теги:
Восточная Европа, Молдова, НАТО

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