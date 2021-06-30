Чуря: о главном грехе политика Майи Санду

Эксперт напомнил о том, что президент Молдовы совершила до избирательной кампании, колонизировав Конституционный суд.

Экспертиза Чуря: о главном грехе политика Майи Санду

Вмешивается ли президент Молдовы Майя Санду в предвыборную кампанию? Свою позицию по этому вопросу в эфире студии Sputnik Молдова озвучил политический аналитик Корнелиу Чуря.

Эксперт отметил, что основной проблемой Майи Санду является не полускрытое вовлечение в избирательную кампанию 2021 года, а все то, что она сделала до нее.

"Она всеми правдами и неправдами, колонизировав Конституционный суд Республики Молдова, создала ситуацию для проведения досрочных парламентских выборов. Конституционный суд доказал свою политическую субординацию перед президентом. Вот это, как мне кажется, является несмываемым грехом Майи Санду", – подчеркнул собеседник.

Несмотря на то, что политический процесс двинулся дальше по сценарию досрочных выборов, этот грех остается, и он всегда будет для Майи Санду немым укором, полагает Чуря.

"Что она делает сейчас, быть может, не совсем корректно, но это мелко в сравнении с тем, как она действовала в самом начале", - заключил аналитик.

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