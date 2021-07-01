Степанюк: почему многие вспоминают цветущую Советскую Молдавию

Экс-вице-премьер рассказал о самом цветущем периоде в истории современной Молдовы, который безвозвратно ушел в прошлое.

Экспертиза Степанюк: почему многие вспоминают цветущую Советскую Молдавию

Тридцатилетний период Советской Молдавии, - с 1960 по 1990 годы, - стал самым процветающим в истории современной Молдовы. Такое мнение в эфире студии Sputnik Молдова высказал экс-вице-премьер, историк Виктор Степанюк.

"За последние 200 лет самым благополучным и процветающим периодом для молдаван, безусловно, стали 60-90-е годы XX века. Это было время Советской власти и Советской Молдавии: выросла экономика и новая экономическая и интеллектуальная элита, развивались наука, образование, медицина и социальная защита", - говорит историк.

Степанюк отметил, что именно в тот период Молдавия переживала пик рождаемости в СССР.

В Молдавии после войны 1945 года проживало 2,3 миллиона человек, а к 1989 году здесь уже жили почти 4,5 миллиона.

За 40 лет население увеличилось в два раза. Это высочайший уровень рождаемости.

"Сегодня за 30 лет мы потеряли больше трети населения. О чем это говорит? Это говорит о том, что из-за бедности, неустроенности и неуверенности в завтрашнем дне рождаемость в Молдове падает".

Степанюк заключил, что за последние 30 лет все, что построила Советская власть - экономика, промышленность, сельское хозяйство, наука – в большей степени разрушили неумелое руководство Молдовы, неудачные реформы и разрушительные советы западных советников.

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