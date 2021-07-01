Сивуник: могут ли граждане Молдовы разбогатеть на YouTube

Экспертиза Сивуник: могут ли граждане Молдовы разбогатеть на YouTube

Механизм YouTube достаточно сложен, но он позволяет на нем зарабатывать. Для этого существует несколько моделей заработка, которые четко прописаны в договоре при регистрации бизнес-аккаунта YouTube. Об этом в эфире студии Sputnik Молдова рассказал эксперт по информационным технологиям Алексей Сивуник.

"YouTube позволяет зарабатывать на просмотрах. При этом каждый думает, что достаточно открыть аккаунт, загрузить туда классное видео, которое посмотрят 10 миллионов человек, и на завтра он станет миллионером. Это происходит не совсем так", - говорит эксперт.

Если ты интересен, считает Сивуник, то тебя смотреть будут. Если неинтересен - смотреть не будут. Аккаунт с нуля в принципе никто не смотрит.

Дополнительный заработок может принести реклама, размещенная на YouTube канале, но для этого необходимо проделать огромную работу. Все зависит от целей конкретного человека.

"Если человек нацелен на молдавский сегмент YouTube, то, наверное, сразу ему можно сказать "до свидания", поскольку пользователей в этом сегменте очень мало. Если говорить о СНГ, то там рамки гораздо шире, но и конкуренция значительно выше", - продолжил эксперт.

По мнению Сивуника, сегодня ни один гражданин Молдовы, создавая YouTube контент внутри страны, не стал популярным. Есть некоторые ютуберы, но до миллионеров им далеко.

"Стать действительно известными, популярными и зарабатывать большие деньги удалось ютуберам из стран СНГ. При этом не стоит себя обманывать. Этого не произошло за секунду или год. Люди десятилетиями нарабатывали опыт, подписчиков, изучали и учились делать правильный контент, который будет смотрибелен и интересен", - заключил собеседник.

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