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Андрей Криган
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Криган: что стоит знать молдавским экспортерам в РФ

Экспертиза
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Sputnik Молдова
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Эксперт дал оценку масштабов рынка в РФ, отметил на нем ориентиры для производителей из Молдовы и рассказал о росте потенциала в виноделии и в производстве фруктов.

Экспертиза
Криган: что стоит знать молдавским экспортерам в РФ

Если говорить о молдавском экспорте и внутреннем рынке, то любой предприниматель всегда ориентируется в первую очередь на точки, где он охватит большее число потребителей. Такое мнение в эфире студии Sputnik Молдова высказал экономический эксперт Андрей Криган.

"Российская Федерация – большая страна с дорогой логистикой, поэтому продовольственную продукцию из Молдовы необходимо доставлять в максимально короткие сроки, сохраняя правильный вид и вкус", - говорит эксперт.

Если говорить о дальних поставках, продолжил Криган, то это трудно, и рынки там намного меньше.

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Молдавскую продукцию, к примеру, помнят на Дальнем Востоке. Естественно, что производители из Молдовы хотят туда попасть снова, так как гораздо сложнее попасть на рынки Москвы, Санкт-Петербурга или других крупных городов России.

Любой экспортер, уверен эксперт, ориентируется на самый крупный рынок сбыта, и это правильно: если он способен покрыть потребление этого рынка, значит, он будет развиваться дальше.

"Поскольку Молдова сегодня, к сожалению, не является крупным производителем, мы наращиваем утерянный потенциал в виноделии и в производстве фруктов и консервов, поэтому молдавские производители должны ориентироваться на крупные города", - заключил собеседник.

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