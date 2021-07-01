Криган: что стоит знать молдавским экспортерам в РФ

Эксперт дал оценку масштабов рынка в РФ, отметил на нем ориентиры для производителей из Молдовы и рассказал о росте потенциала в виноделии и в производстве фруктов.

Экспертиза Криган: что стоит знать молдавским экспортерам в РФ

Если говорить о молдавском экспорте и внутреннем рынке, то любой предприниматель всегда ориентируется в первую очередь на точки, где он охватит большее число потребителей. Такое мнение в эфире студии Sputnik Молдова высказал экономический эксперт Андрей Криган.

"Российская Федерация – большая страна с дорогой логистикой, поэтому продовольственную продукцию из Молдовы необходимо доставлять в максимально короткие сроки, сохраняя правильный вид и вкус", - говорит эксперт.

Если говорить о дальних поставках, продолжил Криган, то это трудно, и рынки там намного меньше.

Молдавскую продукцию, к примеру, помнят на Дальнем Востоке. Естественно, что производители из Молдовы хотят туда попасть снова, так как гораздо сложнее попасть на рынки Москвы, Санкт-Петербурга или других крупных городов России.

Любой экспортер, уверен эксперт, ориентируется на самый крупный рынок сбыта, и это правильно: если он способен покрыть потребление этого рынка, значит, он будет развиваться дальше.

"Поскольку Молдова сегодня, к сожалению, не является крупным производителем, мы наращиваем утерянный потенциал в виноделии и в производстве фруктов и консервов, поэтому молдавские производители должны ориентироваться на крупные города", - заключил собеседник.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova