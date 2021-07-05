Токарчук: могут ли граждан Молдовы принудить к вакцинации

Экспертиза Токарчук: могут ли граждан Молдовы вынудить к вакцинации

Медики утверждают, что сегодня в Молдове вакцину от коронавируса получили 12% населения. Достаточно ли это для формирования коллективного иммунитета или от государства стоит ждать применения административных мер? Этот вопрос в эфире студии Sputnik Молдова обсудили со специалистом в области здравоохранения Аллой Токарчук.

После старта вакцинации, рассказала эксперт, все страны сделали ее добровольной и бесплатной, то есть государства взяли на себя финансирование этого процесса, а это немалые деньги. К сожалению, позже они увидели, что добровольная вакцинация не всегда эффективна, поскольку она оказалась действенной только в странах с высоким уровнем сознательности граждан.

"В апреле Европейский суд по правам человека рассмотрел вопрос, является ли обязательная вакцинация нарушением прав человека? Суд постановил, что нарушения нет, если речь идет об угрозе общественному здоровью. После этого страны начали вводить обязательную вакцинацию для определенных категорий граждан", – рассказала эксперт.

Токарчук подчеркнула, что это правильный путь: если государство как орган управления обеспечивает граждан бесплатной вакциной и несет ответственность за их безопасность, то это обязывает его принимать жесткие меры для обеспечения массового здоровья граждан.

"Сегодня высокий риск в Молдове представляют граждане, отказывающиеся от вакцинации. Еще 50 лет назад каждый ребенок получал вакцину по календарю прививок, и никто не думал отказываться. Это было всеобщее правило, которое регулировало распространение инфекционных заболеваний", – заключила собеседник.

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