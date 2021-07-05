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Ион Маху
© Screenshot / Youtube / Noi Moldovenii

Маху: почему распоясались румынские унионисты

Экспертиза
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Sputnik Молдова
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Бывший начальник Службы внешней разведки СИБ Республики Молдова высказал свое мнение о партии унионистов, которая призывает уничтожить Молдову.

Экспертиза
Маху: почему распоясались румынские унионисты

Это вакханалия, которая выходит за рамки закона и здравого смысла. Унионисты, выступающие за уничтожение Молдовы, окончательно распоясались. До 2009 года Ион Маху занимал пост начальника контрразведки, поэтому массовые беспорядки в Кишиневе 7 апреля 2009 года, в которых румыны тоже участвовали, он хорошо помнит.

В эфире студии Sputnik Молдова мы взяли комментарий у полковника в отставке, бывшего начальника Главного управления контрразведки РМ Иона Маху.

Миротворческий пост города Бендеры на мосту через Днестр.
© Sputnik / Сергей Мамонтов
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"Они (унионисты – прим. ред.) оборзели окончательно. У них нет тормозов, видимо, им хорошо платят - шикарный автобус, палатки установили. В какой еще стране мира есть партия, ратующая за уничтожение государства и получившая допуск к выборам? Это нонсенс", - считает полковник в отставке.

У Маху не нашлось слов хоть как-то назвать происходящее. "И они (унионисты – прим. ред.) позволяют себе еще ходить по улицам, агитировать, блокировать вход у Службы информации и безопасности (СИБ) страны!" - возмутился эксперт.

"Нужно было немедленно поднять по тревоге ГОН – группу особого назначения – и разнести всех этих унионистов в разные стороны, не взирая ни на что! Это бардак, а не демократия!" - убежден бывший начальник Службы внешней разведки СИБ РМ.

В заключение Маху задал риторический вопрос: "Если бы в Румынии или в Соединенных Штатах организация, выступающая за уничтожение государства, заблокировала бы (вход – прим. ред.) ФБР. Что было бы с ними?"

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