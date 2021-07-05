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Военный обозреватель Виктор Литовкин
© Sputnik

Литовкин: как США пытаются колонизировать Молдову

Экспертиза
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Sputnik Молдова
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На примере Украины военный эксперт объяснил, что необходимо предпринять народу Молдовы для сохранения собственной чести, достоинства и свободы.

Экспертиза
Литовкин: как США пытаются колонизировать Молдову

Механизмы влияния используют самые разные: это информационное и психологическое давление, подкуп, перетягивание на свою сторону государственной элиты. Такое мнение в эфире студии Sputnik Молдова высказал военный эксперт, полковник в отставке Виктор Литовкин.

"Украина уже стала колонией Соединенных Штатов, потому все решения за Украину принимает даже не Вашингтон, а исполняющий обязанности посла Соединенных Штатов в Киеве", – рассказал военный эксперт.

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Литовкин считает, что если молдавский народ хочет стать колонией Соединенных Штатов, в которой решения за президента страны будет принимать посол Соединенных Штатов в Кишиневе, то решение об этом должны вынести сами граждане Молдовы.

Рекомендовать здесь ничего нельзя, уверен полковник в отставке.

"Если молдавский народ хочет отстоять свою честь, достоинство и независимость, свой суверенитет, он должен оставить Молдову свободной и независимой от любых других государств", – заключил собеседник.

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