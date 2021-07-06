Крылов: исход выборов в Молдове определит "коллективный Запад"

Политический аналитик объяснил разницу в условиях голосования внутри страны и за рубежом и рассказал, почему диаспора стала политическим козырем Запада на выборах 11 июля в Молдове.

Экспертиза Крылов: исход выборов в Молдове определит "коллективный Запад"

Расклад предвыборных сил спланирован "коллективным Западом". Роль избирателей Республики Молдова в этом процессе будет вторичной. Решающим фактором станет голосование за границей, поскольку диаспора стала политическим козырем Запада на выборах в Молдове.

Такое заявление в эфире студии Sputnik Молдова сделал политический аналитик Валентин Крылов.

"Второй аспект - безопасность избирательного процесса, то есть грубое нарушение действующего законодательства. Никто не может доказать, что все, кто примут участие в голосовании за границей, согласно законам Республики Молдова, будут иметь на это законное право", - считает эксперт.

Крылов отметил, что официально для голосования зарегистрировались порядка 100 тысяч человек, которые намерены исполнить свой гражданский долг за пределами страны.

"Даже по этим 100 тысячам есть ряд существенных вопросов, вытекающих из законодательства Республики Молдова, то есть условия голосования на территории Республики Молдова и за ее пределами принципиально различны. Чего быть не должно", - заключил политический аналитик.

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