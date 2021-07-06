Крылов: исход выборов в Молдове определит "коллективный Запад"

Расклад предвыборных сил спланирован "коллективным Западом". Роль избирателей Республики Молдова в этом процессе будет вторичной. Решающим фактором станет голосование за границей, поскольку диаспора стала политическим козырем Запада на выборах в Молдове.
Такое заявление в эфире студии Sputnik Молдова сделал политический аналитик Валентин Крылов.
"Второй аспект - безопасность избирательного процесса, то есть грубое нарушение действующего законодательства. Никто не может доказать, что все, кто примут участие в голосовании за границей, согласно законам Республики Молдова, будут иметь на это законное право", - считает эксперт.
"Даже по этим 100 тысячам есть ряд существенных вопросов, вытекающих из законодательства Республики Молдова, то есть условия голосования на территории Республики Молдова и за ее пределами принципиально различны. Чего быть не должно", - заключил политический аналитик.
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