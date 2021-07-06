Гырбу: почему цены на бензин в Молдове неудержимо растут

Экспертиза Гырбу: почему цены на бензин в Молдове неудержимо растут

На рынке нефтепродуктов Молдовы каждый оператор представляет собой отдельный частный бизнес. Экономический агент создает собственную модель бизнеса и, исходя из этой нее, формирует цены. Такое мнение в эфире студии Sputnik Молдова высказал экономический эксперт Виорел Гырбу.

"Мне сложно об этом говорить, поскольку у меня нет полномочий проверять бухгалтерские отчеты. Эволюцию цен на топливо в Республике Молдова можно сравнить с определенными параметрами, которые формирует внешний рынок: стоимость нефти, ее изменение и курс валют", – рассказал эксперт.

По его мнению, для исключения таких субъективных факторов стоит проанализировать динамику цен на других рынках.

Для этого можно сравнить рост цен в Республике Молдова с их эволюцией в 27 странах Европейского союза.

"Если взять одну страну, здесь может возникнуть субъективный фактор. Когда речь идет о группе стран – этот фактор минимизируется и даже исключается. При упрощенном сравнении цен на топливо в Молдове с ценами на рынке ЕС видно, что в Молдове цены растут на 50% быстрее. Объяснить это объективными факторами нельзя", – резюмировал собеседник.

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