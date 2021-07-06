Катанэ: влияет ли президент на парламентские выборы в Молдове

Политический аналитик объяснил, почему президент Молдовы стала встречаться с избирателями и какой результат ждал бы партию "Действие и солидарность" без Майи Санду.

Экспертиза Катанэ: влияет ли президент на парламентские выборы в Молдове

Представители ряда партий не раз обвиняли президента во вмешательстве в предвыборную гонку. Но если говорить о нарушениях, то их особо и нет, - заявил в эфире студии Sputnik Молдова политический аналитик Виталий Катанэ.

"У нас есть две партии-фаворита. Если их сравнивать, то стоит отметить, что Майя Санду как президент вмешалась в (предвыборную – ред.) кампанию своей партии ("Действие и солидарность" – ред.), которой она, по сути, руководит, хотя закон это запрещает. Все отметили, что она серьезно активизировалась в этот период", – отметил эксперт.

Катанэ указал, что Майя Санду активизировалась именно в этой предвыборной кампании, хотя до старта гонки президент избегала встреч и никуда не ездила.

Сейчас ее визиты и встречи с гражданами Молдовы участились.

"Для меня ее вмешательство (в предвыборную кампанию – ред.) очевидно. Его можно объяснить политически, поскольку у партии "Действие и солидарность" нет другого локомотива, который бы ее тянул. Я думаю, весь имидж партии завязан на Майе Санду: без нее партия вряд ли бы преодолела избирательный порог", – заключил собеседник.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova