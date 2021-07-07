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Алла Частина
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Частина: как не разрушить архитектурные шедевры Кишинева

Экспертиза
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Sputnik Молдова
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Доктор искусствоведения рассказала о мобильной выставке, посвященной тандему русского архитектора Александра Бернардацци и "лучшего мэра Кишинева" Карла Шмидта.

Экспертиза
Частина: как не разрушить архитектурные шедевры Кишинева

Второго июля Кишинев отпраздновал 190-летний юбилей Александра Иосифовича Бернардацци. Организаторы праздничных мероприятий объединили юбилей архитектора и 175-летние со дня рождения главы Кишинева Карла Александровича Шмидта. Удачный тандем мэра и главного архитектора украсил Кишинев зданиями, ставшими визитной карточкой столицы.

Цель выставки, посвященной Александру Осиповичу Бернардацци и Карлу Александровичу Шмидту, – рассказать и напомнить об архитектурных памятниках Кишинева и о памяти, которая должна жить. О выставке, посвященной этому творческому союзу, в эфире студии Sputnik Молдова поговорили с историком, доктором искусствоведения Аллой Частиной.

"Это должны знать наши дети и внуки, для этого мы сделали мобильную выставку, которая позволяет перевозить ее из одного лицея в другой. Если кишиневцы старшего поколения знакомы с историей города, то дети вряд ли сегодня знают о том, кем был Карл Шмидт или Александр Бернардации", – рассказала историк.

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Чащина считает, что ученые должны публиковать информацию о новых открытиях, устраивать конференции и писать больше научно-популярных статей. Нужно помнить, что через год или два судьба зданий знаменитого архитектора может оказаться в руках нынешних школьников.

"Если ученикам в школах не рассказывать об Александре Бернардацци, то вместо этого они будут "поклоняться" непонятным сооружениям, которые уже заполонили Кишинев, тогда результат будет плачевным", – заключила собеседник.

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