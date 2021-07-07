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Сергей Унгуряну
© Sputnik / Miroslav Rotari

Унгуряну: почему цены на бензин продолжают расти

Экспертиза
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Sputnik Молдова
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Эксперт в области энергетики рассказал о миллиардных бюджетах топливных компаний, механизме картельного сговора и страданиях молдавского потребителя.

Экспертиза
Унгуряну: почему бензин продолжает расти?

Сложно вести борьбу, когда речь идет о крупных топливных компаниях с миллионными или миллиардными бюджетами. Совет по конкуренции не в состоянии нанять квалифицированных специалистов – юристов и экономистов, которые бы занялись расчетами. Здесь нужны целые команды, которые бы мониторили этот процесс. Пока у нас нет бюджета для создания такой организации, хотя это и внутригосударственная структура. Об этом в эфире студии Sputnik Молдова рассказал эксперт в области энергетики Сергей Унгуряну.

Топливо
© Sputnik / Miroslav Rotari
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"В условиях нынешнего законодательства такие компании могут выиграть любой суд, и никто не докажет обратного. Здесь нужен механизм, который бы обязывал топливные компании доказывать отсутствие между ними картельного сговора. Этим не должен заниматься Совет по конкуренции", - считает эксперт.

Унгуряну отметил, что это отнюдь не новинка или молдавское изобретение. Контроль цен на топливо уже внедрили во многих странах.

"Молдова, к сожалению, еще не дошла до этого. В итоге страдает конечный потребитель, который вынужден платить все больше за бензин и дизельное топливо и который не знает, когда это закончится. Каждый день – новые цены и отсутствие транспарентности внутри компаний", - говорит эксперт.

В заключение Унгуряну добавил, что хоть топливные компании и разные, но действуют они как единое целое, глядя на беспомощность государства, разводя руками и кивая на разные агентства, которые никак между собой не договорятся.

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Теги:
Молдова, бензин

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