Унгуряну: почему цены на бензин продолжают расти

Экспертиза Унгуряну: почему бензин продолжает расти?

Сложно вести борьбу, когда речь идет о крупных топливных компаниях с миллионными или миллиардными бюджетами. Совет по конкуренции не в состоянии нанять квалифицированных специалистов – юристов и экономистов, которые бы занялись расчетами. Здесь нужны целые команды, которые бы мониторили этот процесс. Пока у нас нет бюджета для создания такой организации, хотя это и внутригосударственная структура. Об этом в эфире студии Sputnik Молдова рассказал эксперт в области энергетики Сергей Унгуряну.

"В условиях нынешнего законодательства такие компании могут выиграть любой суд, и никто не докажет обратного. Здесь нужен механизм, который бы обязывал топливные компании доказывать отсутствие между ними картельного сговора. Этим не должен заниматься Совет по конкуренции", - считает эксперт.

Унгуряну отметил, что это отнюдь не новинка или молдавское изобретение. Контроль цен на топливо уже внедрили во многих странах.

"Молдова, к сожалению, еще не дошла до этого. В итоге страдает конечный потребитель, который вынужден платить все больше за бензин и дизельное топливо и который не знает, когда это закончится. Каждый день – новые цены и отсутствие транспарентности внутри компаний", - говорит эксперт.

В заключение Унгуряну добавил, что хоть топливные компании и разные, но действуют они как единое целое, глядя на беспомощность государства, разводя руками и кивая на разные агентства, которые никак между собой не договорятся.

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