Урыту: возможны ли махинации на выборах 11 июля?

Бывший вице-председатель ЦИК рассказал о допустимом пороге фальсификаций на выборах и о правах дипломатических структур за рубежом.

Экспертиза Урыту: возможны ли махинации на выборах 11 июля?

Как правило, аналитики делают анализ итогов выборов, но при этом редко ставится под сомнение правильность выборов и масштаб их фальсификации, хотя в любом государстве на выборах могут быть некоторые погрешности. Такое мнение в эфире студии Sputnik Молдова высказал бывший вице-председатель ЦИК Штефан Урыту.

"Они случаются по незнанию или по ошибке, где-то – нарочно, но погрешность в 3% – самое большее, что может быть. В 2014 году было организовано 95 внешних избирательных участков, где одни и те же люди разными почерками подписали 35 протоколов. Это ужасно", – заявил эксперт.

Урыту рассказал о своей борьбе, в которой ни прокуратура, ни Центральная избирательная комиссия, ни парламент, ни судебная инстанция не дали ему возможность довести дело до конца.

"В избирательных участках за рубежом очень большими правами обладают дипломатические структуры. Это выражается в том, что молдавские консулы и послы сами назначают председателей. Быть может, это тайно согласуется с ЦИК и Министерством иностранных дел и европейской интеграции, но во всем этом существует очень высокий риск фальсификаций, не говоря уже о том, что происходит внутри страны", – заключил собеседник.

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