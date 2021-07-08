Урыту: возможны ли махинации на выборах 11 июля?

Как правило, аналитики делают анализ итогов выборов, но при этом редко ставится под сомнение правильность выборов и масштаб их фальсификации, хотя в любом государстве на выборах могут быть некоторые погрешности. Такое мнение в эфире студии Sputnik Молдова высказал бывший вице-председатель ЦИК Штефан Урыту.
"Они случаются по незнанию или по ошибке, где-то – нарочно, но погрешность в 3% – самое большее, что может быть. В 2014 году было организовано 95 внешних избирательных участков, где одни и те же люди разными почерками подписали 35 протоколов. Это ужасно", – заявил эксперт.
"В избирательных участках за рубежом очень большими правами обладают дипломатические структуры. Это выражается в том, что молдавские консулы и послы сами назначают председателей. Быть может, это тайно согласуется с ЦИК и Министерством иностранных дел и европейской интеграции, но во всем этом существует очень высокий риск фальсификаций, не говоря уже о том, что происходит внутри страны", – заключил собеседник.
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