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Александр Чуев. Архивное фото
© Sputnik / Ilya Pitalev

Чуев: разрушила ли ЛГБТ - пропаганда Римскую империю

Экспертиза
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/radio_peredacha_expertiza/20210708/35390086/chuev-razrushila-li-lgbt-propaganda-rimskuyu-imperiyu.html

Экс-депутат Госдумы России рассказал о давней истории европейских тенденций, которые в последнее время начали активно наступать.

Экспертиза
Чуев: разрушила ли ЛГБТ пропаганда Римскую империю

С хорошим из Европы приходит и не очень хорошее. Самая большая беда заключена в том, что, если раньше эти явления в Европе были скрыты, то последние десятилетия они активно наступают: ЛГБТ-движение и новые веяния достижений науки, которые стали выходить в публичное пространство. Такое заявление в эфире студии Sputnik Молдова сделал бывший депутат Государственной думы Федерального Собрания России Александр Чуев.

"Ужасно не то, что у людей между собой есть какие-то отношения – это их личное дело, никто к ним в постель не лезет. Но когда это выходит в телепередачах и специальных музыкальных вечерах, открываются специальные бары и кафе, появляются парады, на которых, помимо защиты прав, демонстрируют соответствующий образ жизни и иное отношение к семье и традиционным ценностям", - говорит эксперт.

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Когда такие парады, убежден Чуев, проходят по центральным улицам, то их видят люди, дети. Это нарушение нормального публичного пространства и раскол общества.

Это очень печально и опасно, потому что такие антисемейные тенденции и тенденции с нетрадиционной ориентацией губительны для общества и его идеалов.

"Самое главное, что они ничего не строят. Мы не видим в истории ни одного государства, а история человечества долгая и эти явления в разное время были, которое бы они создали. Например, в Риме это как раз был период упадка и распада империи. Когда такие явления начинают пропагандировать и доминировать в отдельных странах или они начинают активно появляться в публичном пространстве, то ничего хорошего для общества и государства не возникает", - заключил собеседник.

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