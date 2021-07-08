Бэнэреску: ребенка с редким диагнозом увозят за границу

Парламентский адвокат по правам ребенка рассказала об отсутствии инфраструктуры, педагогов и лабораторий для диагностики редких заболеваний.

Экспертиза Бэнэреску: ребенка с редким диагнозом увозят за границу

В любом сегменте, который касается соблюдения прав детей с ограниченными возможностями, в Молдове существуют проблемы. Возьмем инклюзивное образование: готово ли оно принимать детей с проблемами опорно-двигательного аппарата, в условиях отсутствия специальных туалетов и лифтов? Каким будет отношение обычных детей и их родителей к такому ребенку?

Эти острые вопросы в эфире студии Sputnik Молдова подняла парламентский адвокат по правам ребенка Майя Бэнэреску.

"У педагога-психолога, работающего с детьми такой категории, по нормативам должно быть до восьми детей. Представьте, что трое из них ввиду разности поведения должны быть под постоянным наблюдением. Часто родители обычных детей жалуются на то, что такой ребенок своим особым поведением нарушает права здоровых детей", – говорит эксперт.

В таком случае, убеждена Бэнэреску, у таких детей должна быть специальная образовательная программа и инфраструктура, которая бы позволяла педагогу вести отдельную работу с ребенком.

"Для детей с проблемами слуха только сейчас начали готовить специалистов по языку жестов. Хорошо, что они еще есть в специальных школах. В этих случаях мы даем ребенку современный слуховой аппарат, либо переводчика", – продолжила эксперт.

Детей с проблемами зрения, считает адвокат по правам ребенка, мы также должны обеспечить современной аппаратурой, которая позволит детям полноценно жить в нашем обществе.

"В Молдове по статистике на тысячу детей приходится один ребенок с редким заболеванием. Обеспечивает ли государство этих детей лабораториями для диагностики? Ведь если сразу не определить диагноз, то дальнейшее лечение будет затруднительным. В таких случаях родители вынуждены уезжать за границу, где более прогрессивная медицина определяет диагноз и последующее лечение", - заключила собеседник.

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