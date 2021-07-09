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Кристина Цэрнэ
© Sputnik / Mihai Caraus

Цэрнэ: о политической гибкости судей в коррупционных делах

Экспертиза
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Sputnik Молдова
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Бывший вице-директор Национального антикоррупционного центра рассказала, кто формирует отношение к судебной системе у 90% граждан Молдовы и о судьях, "склоняющих головы".

Экспертиза
Цэрнэ: о политической гибкости судей в коррупционных делах

Проблема в судебной системе Молдовы существует, но она не столь масштабна, как думает большинство населения. По статистике, с судебной системой взаимодействует не более 10% населения, то есть 90% из них никогда не обращались в суд – это ведь не поликлиника или школа. Профессионально с судебной системой работают адвокаты и прокуроры.

Такое мнение в эфире студии Sputnik Молдова высказала правозащитник, бывший вице-директор Национального антикоррупционного центра Кристина Цэрнэ.

"Мнение о судебной системе есть у 100% населения Молдовы. Опросы показывают, что мнение 10% взаимодействовавших с судебной системой лучше, чем мнение 90%, которые никогда с ней не имели дела. Это говорит о том, что люди формируют собственное мнение из прессы", – говорит эксперт.

Майя Санду
© Sputnik / Mihai Caraus
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Цэрнэ считает, что немалую роль здесь играют журналисты и политики, которые рассказывают о проблеме коррупции в судебной системе, на основании небольшого числа дел, обычно уголовных, имеющих что-то общее с политикой или политиками, вовлеченными в коррупционные схемы.

"Если бы судебная система хорошо работала в борьбе с коррупцией на высшем уровне, который интересен массмедиа, СМИ и политикам, то у 90% населения мнение о ней было бы гораздо лучше", – убеждена правозащитник.

Цэрнэ напомнила, что в любом гражданском иске кто-то проигрывает, а кто-то выигрывает, при этом 50% остаются недовольными решениями суда.

"Я не утверждаю, что судьи – ангелы. Я адвокат и хожу по судам. Я не раз выигрывала суды правдой и логическими аргументами. Но есть и другой опыт. К сожалению, когда речь заходит о политических интересах, то здесь судьи просто склоняют головы", – заключила собеседник.

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