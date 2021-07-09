Кузнецов: как коррупция покупает электорат

Политолог сравнил призыв к борьбе с коррупцией с подкупом электората и рассказал, что именно нужно изменить для понижения уровня коррупции в Молдове.

Экспертиза Кузнецов: как коррупция покупает электорат

Борьба с коррупцией – это одна из форм скрытого подкупа электората. Эксперт, входивший в состав антикоррупционного альянса 2006 года, отметил, что невозможно победить фактор коррупции, для этого необходимо бороться с самой системой. Об этом в эфире студии Sputnik Молдова рассказал политический аналитик, политолог и профессор Александр Кузнецов.

"В 2001 году во главе парламента находился Дмитрий Дьяков, который сказал, что коррупция не подвластна людям, поскольку коррумпированы не люди, а система", - говорит аналитик.

Многолетний опыт работы в этой системе убедил Кузнецова в том, что борьба с коррупцией не подразумевает борьбу с конкретными людьми, поскольку заменив одного человека другим, все повторяется заново.

"Нужно бороться с факторами, вызывающими коррупцию, их надо искоренять, не давая возможности внедряться в систему. Именно это повысило рейтинг многих стран мира. Кстати, в мире нет ни одной страны, где уровень коррупции был бы нулевым. В Сингапуре, к примеру, коррупция тоже существует, но там снижено ее процентное соотношение", - заключил профессор.

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