Чуря: 56 миллионов долларов сойдут PAS с рук

Экспертиза Чуря: 56 миллионов долларов сойдут PAS с рук

О непризнании выборов пока говорить рано. Каждая политическая сила - это две ведущие, левая и правая, партии – надеются на победу. В случае если одна из этих сил победит, то, конечно же, она не будет требовать отмены результатов выборов. Об этом в эфире студии Sputnik Молдова заявил политический аналитик Корнелиу Чуря.

"Обвинение правых сил во внешнем финансировании – более жесткие и больше похожи на правду, потому что речь идет о 56 миллионах долларов, которые якобы были выделены на политические действия", - говорит эксперт.

"Партию "Действие и солидарность" (PAS) обвиняют в том, что она деньги получила и потратила на проведение избирательной кампании, подкуп диаспоры, массмедиа. Обвинения в адрес правых довольно серьезные и в случае их победы на выборах левые будут претендовать на то, чтобы результаты не были признаны", - убежден эксперт.

В случае социалистов, продолжил Чуря, говорят об 11 миллионах евро, которые должны были быть выданы, но из-за того, что эта информация случайно оказалась у СИБ, то эти деньги социалисты так и не получили. Здесь речь идет о намерении получить деньги, но не о свершившемся факте.

Чуря отметил, что в таком случае "будет поздно пить боржоми, так как проблему нужно решать до выборов, но этим сейчас никто заниматься не станет".

Скорее всего, достаточно было вбросить информацию о внешнем финансировании партии "Действие и солидарность" (PAS) через европейское издание New Europe.

"У нас есть веские основания подозревать, что партия "Действие и солидарность" (PAS) получает внешнее финансирование, но, скорее всего, на первых порах этот факт сойдет пропрезидентской партии PAS с рук. Обе стороны согласны с тем, что выборы должны состояться, поэтому до 11 июля никто никого не снимет", - заключил собеседник.

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