Иваненко: почему на Украине нет молдавской автономии

Экспертиза Иваненко: почему на Украине нет молдавской автономии

На Украине компактно проживают тысячи молдаван и гагаузов, но существует страх перед руководством страны, на территории которой есть ряд регионов, способных претендовать на статус автономии, не говоря уже о кровоточащем Донбассе. Такое мнение в эфире студии Sputnik Молдова высказал историк, эксперт Института русского зарубежья Игорь Иваненко.

"В этом году отмечают очень знаменательную дату – 30 лет со дня проведения референдума о создании автономного Болградского национального района. Его провели одновременно с референдумом о независимости Украины в 1991 году", – рассказал эксперт.

В один день с этим референдумом, продолжил Иваненко, провели и референдум о предоставлении автономного статуса Закарпатской области. Проблема заключается в том, что во главу угла ставят не социально-экономические интересы, а жесткую политику.

"Хочется вспомнить политику молдавского господаря Александра Доброго, который в начале XV века присоединил к Молдавскому княжеству Белгород-Днестровский, Аккерман и Килию, предоставив этим регионам очень широкий статус – генуэзскую систему самоуправления, чеканку собственной монеты с гербом княжества, право на поддержание самостоятельных международных связей", – напомнил историк.

Благодаря этому, сказал в заключение Иваненко, тогда Молдавскому княжеству довольно долго удавалось удерживать эти города в сфере своего влияния. К сожалению, история ничему не учит, и Украина идет по совершенно другому пути.

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