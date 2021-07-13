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Анжела Колацки
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Колацки: откуда у PAS такой перевес голосов

Экспертиза
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Sputnik Молдова
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Политолог проанализировала негативную тенденцию в Партии социалистов и неудачную кампанию Блока коммунистов и социалистов, сравнив результаты нынешних выборов с теми, что прошли в 2001 году.

Экспертиза
Колацки: откуда у PAS такой перевес голосов

Социологические опросы предрекали Партии "Действие и солидарность" (PAS) 63 мандата в новом парламенте. Так оно и произошло. Правда, Ассоциация социологов и демографов в этот раз не очень себя проявила, по-видимому, испытывая проблемы с выборкой и методологией. Об этом в эфире студии Sputnik Молдова рассказала доктор политологии Анжела Колацки.

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"Очень интересный и ожидаемый результат, потому что негативная тенденция у социалистов очень хорошо проявила себя во время президентских выборов, и даже этот "идеологический экстаз" между социалистами и коммунистами не дал желаемого результата", – отметила политолог.

По мнению Колацки, причин, по которым коммунисты и социалисты так неудачно провели свою избирательную кампанию, много.

Одна из них – серьезные проблемы с лидерами партий, но подобные вопросы должны решаться на партийном уровне. PAS же сейчас переживает постепенный устойчивый рост, динамику которого мы продолжим наблюдать.

"Я сравнила цифры: в 2001 году у коммунистов было 50,07%, и это обернулось им в 71 мандат. За PAS проголосовали 52,8%, но это превратилось в 63 мандата", - провела аналогию эксперт.

Колацки в заключение обратила внимание на то, что в этих случаях "нужно обращать внимание на то, сколько партий и с каким количеством голосов не прошли избирательный порог. В 2001 году их было гораздо больше. В этот раз тех, кто набрал меньший процент и не преодолел избирательный порог, тоже было меньше".

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