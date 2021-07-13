Крылов: почему Блок коммунистов и социалистов сокрушительно проиграл

Аналитик оценил результаты выборов 11 июля, поставив под сомнение цифры, но не волеизъявление голосовавших.

Экспертиза Крылов: почему Блок коммунистов и социалистов сокрушительно проиграл

Стоит отметить сам факт победы Партии "Действие и солидарность", которая по итогам парламентских выборов одержала победу, и непосредственно результат. Об этом в эфире студии Sputnik Молдова мы побеседовали с политическим аналитиком Валентином Крыловым.

"С моей точки зрения, этот результат не вполне соответствует волеизъявлению избирателей по цифрам, но полностью соответствует волеизъявлению избирателей по сути. То есть большинство избирателей делегировали своим волеизъявлением исполнение депутатского мандата одной политической силе, которая по итогам выборов получила большинство", - рассказал политолог.

Крылов в заключение заметил, что "значительная часть избирателей не приняла участия в голосовании, тем самым предопределив достаточно жесткое, практически сокрушительное поражение Блока коммунистов и социалистов".

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