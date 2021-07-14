Кирьякова: чем опасен индийский дельта-штамм для Молдовы

Индийский штамм коронавируса уже попал на территорию примерно 90 стран, предупредила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Каждый третий пациент с индийским дельта-штаммом испытывает проблемы с пищеварением. Об этом заявил заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов.
"Индийский штамм наглядно показал, что входным путем могут быть не только верхние дыхательные пути или слизистые, но и желудочно-кишечный тракт", — заявил Горелов на YouTube-канале "Говорит Москва".
Учитывая активную миграцию и движение трудовых мигрантов, Молдова никогда не будет изолирована от мира, "поэтому, я подозреваю, что штамм дельта в Молдове уже есть", - об этом в эфире студии Sputnik Молдова заявила заведующая отделением реанимации Инфекционной больницы имени Тома Чорбэ Галина Кирьякова.
"Особенность дельта-штамма заключена в его высокой контагиозности. Если у британского типа это было один к двум, то сейчас число зараженных одним человеком может доходить до 12-19, – такие цифры озвучивают эпидемиологи", - говорит инфекционист.
По словам Кирьяковой, невозможно доказать, что конкретный человек заразил определенное число людей, но методика наблюдения в Китае вполне это подтверждает. Поэтому молдавские специалисты испытывают опасение, что система здравоохранения Молдовы может не выдержать.
"С января по март 2021 года британский штамм создал в Молдове очень много проблем. Были загружены все больницы, а также ковид-центр на ВДНХ, и это заставляет задуматься о возможностях медицинской системы Молдовы, которые небезграничны", - рассказала эксперт.
Кирьякова в заключение отметила усталость медицинского персонала, а также самих людей, которые тоже устали находиться в постоянном страхе. Именно поэтому сейчас наблюдается сложная психоэпидемиологическая ситуация.
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