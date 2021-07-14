Кирьякова: чем опасен индийский дельта-штамм для Молдовы

Врач-инфекционист рассказала о возможном присутствии дельта-штамма в Молдове, его высокой контагиозности и напряженной психоэпидемиологической ситуации.

Экспертиза Кирьякова: чем опасен индийский дельта-штамм для Молдовы

Индийский штамм коронавируса уже попал на территорию примерно 90 стран, предупредила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Каждый третий пациент с индийским дельта-штаммом испытывает проблемы с пищеварением. Об этом заявил заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов.

"Индийский штамм наглядно показал, что входным путем могут быть не только верхние дыхательные пути или слизистые, но и желудочно-кишечный тракт", — заявил Горелов на YouTube-канале "Говорит Москва".

Напомним, что индийскую мутацию COVID-19 дельта обнаружили в марте в штате Махараштра. Выяснилось, что симптомы дельта-штамма схожи с симптомами сильной простуды - головная боль и насморк. Исследование британских ученых из ZOE COVID Symptom Study показало, что сейчас наиболее типичными симптомами коронавируса являются боль в горле, чихание и постоянный кашель.

Учитывая активную миграцию и движение трудовых мигрантов, Молдова никогда не будет изолирована от мира, "поэтому, я подозреваю, что штамм дельта в Молдове уже есть", - об этом в эфире студии Sputnik Молдова заявила заведующая отделением реанимации Инфекционной больницы имени Тома Чорбэ Галина Кирьякова.

"Особенность дельта-штамма заключена в его высокой контагиозности. Если у британского типа это было один к двум, то сейчас число зараженных одним человеком может доходить до 12-19, – такие цифры озвучивают эпидемиологи", - говорит инфекционист.

По словам Кирьяковой, невозможно доказать, что конкретный человек заразил определенное число людей, но методика наблюдения в Китае вполне это подтверждает. Поэтому молдавские специалисты испытывают опасение, что система здравоохранения Молдовы может не выдержать.

"С января по март 2021 года британский штамм создал в Молдове очень много проблем. Были загружены все больницы, а также ковид-центр на ВДНХ, и это заставляет задуматься о возможностях медицинской системы Молдовы, которые небезграничны", - рассказала эксперт.

Кирьякова в заключение отметила усталость медицинского персонала, а также самих людей, которые тоже устали находиться в постоянном страхе. Именно поэтому сейчас наблюдается сложная психоэпидемиологическая ситуация.

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