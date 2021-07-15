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Корнелиу Чуря
© Sputnik / Miroslav Rotari

Чуря: что может обрушить PAS

Экспертиза
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Sputnik Молдова
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Политический аналитик объяснил виртуальность PAS, а также рассказал о ее вероятном крушении, в случае если партия не займется вопросами граждан.

Экспертиза
Чуря: что может обрушить PAS

Скорее всего, партия PAS останется верна своему постмодернистскому стилю, поскольку эта виртуальная партия создана на базе виртуальных сетей, и, конечно же, она очень успешна, когда все идет хорошо. Люди идеологизированы и слепо верят в ее лидера, которого плохо знают, но он им кажется сильным. Это как раз о PAS. Такое мнение в эфире студии Sputnik Молдова высказал политический аналитик Корнелиу Чуря.

"Такая партия очень быстро может обрушиться, если люди начнут воспринимать лидера и партию совсем по-другому, увидев, что король голый. А это характерно для виртуальных партий, где картинка и реальность всегда друг другу противоречат", - считает эксперт.

Виталий Катанэ
© Sputnik / Miroslav Rotari
Катанэ: PAS – это партия богатых людей
Чуря отметил: все говорят о том, что очень скоро начнется процесс обрушения партии или недоверия к ней.

Здесь крайне важно, чтобы PAS быстро занялась поиском решений проблем граждан и опередила начало процесса эрозии власти с тем, чтобы на следующих выборах получить приличный процент.

"В случае быстрого решения проблем людей, у PAS появятся шансы на то, чтобы попасть в парламент и остаться у власти и на следующих выборах. Но есть ощущение, что процесс эрозии власти начнется быстрее, нежели партия PAS начнет решать проблемы людей", - заключил собеседник.

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