Михэеш: какие отношения с Россией выстроит новая власть Молдовы

Экспертиза Михэеш: какие отношения с Россией выстроит новая власть Молдовы

Майя Санду и ее правительство, которое скоро будет в Молдове, станут играть в команде Запада, сверяя свои позиции с Евросоюзом, США, Румынией, Германией – основными странами и организациями, с которыми Майя Санду и PAS сотрудничают до сих пор. Об этом в эфире студии Sputnik Молдова заявил политический аналитик Роман Михэеш.

"С другой стороны, Майя Санду уже показала, что она очень осторожна в отношениях с Российской Федерацией, которые весьма сложны. Надо понимать, что у Молдовы есть приднестровский конфликт, газовый долг, который перевалил за 7 миллиардов. Эти вопросы накопились, и три десятилетия их никто не может решить", – отметил эксперт.

В плоскости молдавско-российских экономических отношений также находятся проблемы экспорта-импорта молдавских мигрантов.

"Я уверен, что Майя Санду и будущее правительство выйдут на конструктивный разговор с руководящими лицами Российской Федерации и какие-то вопросы будут решены. Не уверен, что перемены будут кардинальными, но как минимум молдавская сторона не нарушит статус-кво, потому что это не стиль Майи Санду", – убежден аналитик.

По его мнению, Санду и будущее правительство не станут принимать решения, которые не понравятся Российской Федерации и приведут к эскалации конфликта.

"Это очень осторожный политик: она не говорит ничего такого, что не было бы продумано, и от нее можно ожидать рациональных действий в отношении России и всего комплекса проблем, которые существуют между Молдовой и Российской Федерацией. Скорее всего, после назначения нового правительства возможна поездка с будущим премьер-министром в Россию для открытия переговоров по существующим вопросам", – заключил собеседник.

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