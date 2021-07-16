Игнат: ждет ли Молдову распродажа земли иностранцам

Эксперт предостерег PAS от танцев на граблях - как это делали их предшественники, и призвал разработать конкретную политику по защите молдавских земель.

Экспертиза Игнат: ждет ли Молдову распродажа земли иностранцам

Грабли, на которых танцевали предшественники PAS, настолько больно ударили по сельскохозяйственному сектору, что сегодня в Молдове очень много земли, которой владеют иностранцы.

Это осуществляется через различные схемы: создают SRL с участием молдавского дяди, на которого записывают n-количество гектаров, в то время как землей владеет гражданин другого государства. Об этом в эфире студии Sputnik Молдова рассказал экономический эксперт Анатолий Игнат.

"Проезжая мимо Vinăria Poiana, вы можете увидеть целые гектары участков, сданные на не знаю сколько лет, на которых уже построены бетонные, каменные и кирпичные дома. В лесу, который по определению является собственностью государства. То есть, на такие грабли уже наступали. Будем надеяться, что новая власть на них не наступит", - выразил надежду эксперт.

Вместе с тем, Игнат считает, что прозападную политику не стоит воспринимать как нечто заведомо вредное или неугодное.

Многие западные страны имеют очень конкретную политику по защите своих земель: купить землю может любой предприниматель, но есть ряд условий, которые очень трудно выполнить.

"Если ты хочешь выращивать пшеницу, ты должен иметь образование в данной отрасли. Не в чем-то смежном, а именно в производстве зерновых. У тебя должно быть гражданство этой страны. Ты должен владеть языком. Только выполнив целый ряд условий, ты сможешь приобрести участок земли", - рассказал эксперт.

В заключение Игнат посоветовал власти принять такие меры, которые бы защитили молдавские земли от массовой продажи иностранцам.

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