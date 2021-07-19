Филиппенко: чего ждать от нового посла США в Молдове

Американский президент Джо Байден намерен назначить Кента Дойла Логсдона новым чрезвычайным и уполномоченным послом США в Молдове, сообщили 14 июля на сайте Белого дома.

Экспертиза Филиппенко: чего ждать от нового посла США в Молдове

Давать прогнозы на будущее довольно сложно, но можно проанализировать то, кем новый посол является. В первую очередь это карьерный дипломат. Такое мнение в эфире студии Sputnik Молдова высказала кандидат исторических наук, научный сотрудник Центра внутриполитических исследований Института США и Канады РАН Александра Филиппенко.

"Это профессиональный дипломат, который, в отличие от своего предшественника и многих представителей Госдепартамента времен Дональда Трампа, является профессионалом в международных отношениях. Кент Дойл Логсдон долгие годы работал в Госдепартаменте. Был советником министра, работал в посольствах США в Грузии, на Украине, в Казахстане", – рассказала эксперт.

Помимо этого, продолжила Филиппенко, он также работал в Таиланде, Пакистане и Германии. Этот дипломат серьезно погружен в систему деятельности Госдепартамента, поэтому прекрасно знает, как все работает.

Естественно, в первую очередь он будет вести политику Вашингтона, и тут сюрпризов ожидать не стоит.

"Этот человек серьезно погружен в европейскую и восточно-европейскую политику. Он хорошо знает, что происходит на этой территории, а значит, данное направление для Госдепартамента является важным", – считает эксперт.

Филиппенко напомнила о случаях, когда дипломатов США назначали в Европу как на почетную пенсию. Вероятно, речь может идти о тех, кто вкладывался в предвыборную кампанию американского президента.

"В данном случае это профессиональный карьерный дипломат, который едет в Молдову работать, а не просто быть лицом США. В первую очередь он едет сюда, чтобы проводить политику Госдепартамента", – заключила собеседник.

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