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Александр Кузнецов
© Sputnik / Victor Iovva

Кузнецов: победит ли PAS Санду коррупцию в Молдове

Экспертиза
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Sputnik Молдова
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Аналитик вспомнил ненависть Петра I к казнокрадам и предложил полезное дополнение к работе Счетной палаты.

Экспертиза
Кузнецов: победит ли PAS Санду коррупцию в Молдове

Вопрос коррупции – это серьезная проблема не только для Республики Молдова, но и для всего человечества, поскольку в разных формах она существовала и продолжает существовать. В средние века коррупция в виде щедрых вознаграждений называлась "бакшиш". Об этом в эфире студии Sputnik Молдова рассказал политический аналитик, политолог и профессор Александр Кузнецов.

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© Photo : Facebook / Maia Sandu
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"Первым серьезным человеком, начавшим борьбу с коррупцией, стал Петр I. Он даже был готов подписать указ, по которому человек, укравший или получивший сумму, эквивалентную стоимости веревки, на ней должен быть и повешен. Но его остановили, сказав, что так можно половину России перевешать", - рассказал эксперт.

Поэтому, считает Кузнецов, битва с коррупцией должна происходить иначе. Стоит перестать бороться с призраками и начать борьбу с самой системой, которая коррупцию и формирует.

Сегодня, к примеру, большая часть денег, которая поступает в Республику Молдову, – это гранты и кредиты. Счетная палата является единственным органом, который контролирует траты денег государством.

"Счетная палата имеет право рассматривать только те деньги из бюджета, которые Республика Молдова заработала самостоятельно. К иностранным деньгам у нее доступа нет. Необходимо это изменить: Счетная палата должна отслеживать траты денежных поступлений не только из бюджета, но и извне", - считает профессор.

В заключение Кузнецов отметил, что за границей коррупции почти нет. Чтобы ускорить тот или иной вопрос в Республике Молдова, часто прибегают к финансовой благодарности. Вот это нужно проанализировать, не меняя людей, но систему.

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Теги:
Майя Санду, Молдова

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