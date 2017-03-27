Павел Кашин: жизнь с ощущением легкой беды

Известному российскому музыканту Павлу Кашину (Кваша) 4 марта 2017 года исполнилось 50. Как трансформировался хрупкий романтик из "мальчика в мужа", что стало со знаменитой "Барышней", почему Павел вернулся из США, когда появится настоящий русскоязычный шансон — являющий собой городской, а не тюремный романс, и как менялось отношение к любви у Павла Кашина за эти годы. Об этом и многом другом в эфире передачи "Фа-диез" беседовал журналист Сергей Цуркану с российским музыкантом-мультиинструменталистом, автором-исполнителем песен и актером Павлом Кашиным.

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