С сообщением к миру Мэгги Роджерс

Maggie Rogers — автор песен, продюсер и музыкант из Мэриленда. Она стала известной после того, как свет услышал её песню "Аляска", которую она сыграла Фаррелу Уильямсу во время мастер класса в Университете Нью-Йорка.

Её песни "Аляска" и "Dog Years" попали на 64-ю и 173-ю строчки на Triple J Hottest 100 в 2016-ом. А в начале этого года, а точнее 17-го февраля, вышел так называемы ЕР «Now That the Light is Fading".

Автор: Анатолий Беров

