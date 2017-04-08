13:31 08 Апреля 2017
Молдова
rumdro
Кишинёв+ 6°C
Прямой эфир
Поиск
Мэгги Роджерс
© AP Photo / Rick Kern / Invision for UMG

С сообщением к миру Мэгги Роджерс

Фа-Диез
Получить короткую ссылку
11 0 0

Молодая нью-йоркская певица только начала свой путь к вершине "музыкального олимпа", но делает это поступью, отголоски которой слышны по всему миру

Maggie Rogers — автор песен, продюсер и музыкант из Мэриленда. Она стала известной после того, как свет услышал её песню "Аляска", которую она сыграла Фаррелу Уильямсу во время мастер класса в Университете Нью-Йорка.

Dance with the Dead
© Photo: darkbeautymag.com
Звуки из прошлого - Dance with the Dead

Первоапрельский "Фа-диез": смех, сатира и ярость рок-н-ролла >>>

Её песни "Аляска" и "Dog Years" попали на 64-ю и 173-ю строчки на Triple J Hottest 100 в 2016-ом. А в начале этого года, а точнее 17-го февраля, вышел так называемы ЕР «Now That the Light is Fading".

Автор: Анатолий Беров

Кстати, не пропустите: у Sputnik Молдова активные ленты в Facebook, ВКонтакте и "Одноклассниках".

Читайте, смотрите, слушайте Sputnik Молдова на родном языке — скачайте мобильное приложение для ваших смартфонов и планшетов.
Скачать приложение для iPhone >>
Скачать приложение для Android >>

По теме

Одержимая поиском счастья - загадочная Mitski
Фа-диез: Tegan и Sara - одна за всех
Павел Кашин: жизнь с ощущением легкой беды
"Голая правда" Венди О. Вильямс
Теги:
Мегги Роджерс





Правила пользованияКомментарии

Главные темы

Орбита Sputnik

Колумнисты

Новости

Все новости
Все новости

Мультимедиа

еврейский погром
Как происходил еврейский погром в Кишиневе в 1903 году
Люди убегали от места наезда грузовика на толпу пешеходов в Стокгольме
Люди убегали от места наезда грузовика на толпу пешеходов в Стокгольме
Еврейский погром в Кишиневе 114 лет
История еврейского погрома в Кишиневе

Соцсети

/pages/Sputnik-Молдова/965087926837129
Правила пользования

Факт регистрации и авторизации пользователя на сайтах Спутник при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать национальное и международное законодательство. Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Администрация вправе удалить комментарии, сделанные на языках, отличных от языка, на котором представлено основное содержание материала.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике комментируемого сообщения;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме, в том числе моральный;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к иным незаконным действиям;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес Спутник;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит описание или ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • продвигает продукты или услуги третьих лиц без соответствующего на то разрешения;
  • содержит оскорбительные выражения или нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к языку, например, текст написан целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Администрация имеет право без предварительного уведомления пользователя заблокировать ему доступ к странице или удалить его аккаунт в случае нарушения пользователем правил комментирования или при обнаружении в действиях пользователя признаков такого нарушения.