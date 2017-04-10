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Зак Брафф
© AP Photo / Evan Agostini / Invision

Музыка в кино: Зак Брафф

Фа-Диез
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Передача будет немного необычной, потому что мы говорим не о музыканте, не о группе и не о певце, а об актёре и, в первую очередь, режиссёре - Заке Браффе.

Так как фильмы Браффа ценны не только историей, а также, в не меньшей степени, музыкой, которую он тщательно подбирал сам, то сейчас самое время рассказать о Заке через музыку, звучащую в двух его первых фильмах, в которых он и режиссёр, и сценарист, и исполнитель главной роли, "и швец, и жнец"… 

Зак Брафф родился 6 апреля 1975 в посёлке Сауз Орандж (штат Нью-Джерси). Путь в кино Зак начал в Общественном Театре Нью-Йорка, играл в постановках пьес Уильяма Шекспира "Двенадцатая Ночь" и "Макбет". И одновременно с этим снимался в кино. Так, он появился в эпизоде фильма Вуди Аллена "Загадочное убийство в Манхэттэне". Его золотым билетом в мир славы стала роль доктора Джона Дориана (он же ДжейДи, он же Ванильный Мишка он же "все девчачьи имена на свете") в комедийном сериале "Клиника", первый эпизод которого вышел в свет в 2001 году. За эту роль Зака Браффа трижды номинировали на премию "Золотой Глобус". Также за время работы в "Клинике" Зак срежиссировал несколько серий проекта. 

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Теги:
сценарист, композитор, режиссер, Зак Брафф, США





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