The Avalanches: вне времени и правил

Дебютный альбом Avalanches "Since I Left You" был выпущен на родине в Австралии в ноябре 2000 года и получил очень хорошие отзывы. Использовав в альбоме большое количество сэмплов и эмбиент-эффектов, группа сделала один из лучших психоделических альбомов за последние 40 лет. Альбом был включён в списки: "Лучшее из 2000-ных", "Лучшие австралийские альбомы всех времён", "Лучшие альбомы десятилетия" и в книгу "100 лучших австралийских альбомов".

The Avalanches начали работу над своим многострадальным вторым альбомом как минимум с 2005-го года. Но вышел он только в 2016-ом. The Avalanches описывают свой второй альбом, как "дорожное путешествие" в "большой, широкой и бурной стране, такой как Австралия". Для вдохновения группа оглянулась на собственное прошлое, на свои подростковые годы, когда солисты ездили по городам и пригородам Австралии, слушая музыку. Пластинка пытается захватить "момент между счастьем и грустью", мелодия где-то даже похожа на старые записи "Бич Бойз", которые стали постоянным источником вдохновения для группы.

Автор: Анатолий Беров

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