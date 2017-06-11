"Фа-диез": британская муза по имени Мэттью Беллами

"Muse" в переводе на русский — муза. Все просто и ожидаемо.

Группа "Muse" известна своими достижениями: 2000 Лучшая новая группа NME Awards, 2001 Лучший британский дебют Brit Awards, 2001 Лучшая британская группа Kerrang Awards, 2001 "Origin of Symmetry" Лучший альбом Q Awards, 2001 Лучшее живое выступление Q Awards, 2002 Мэттью Беллами занял 29 место в списке 100 лучших гитаристов мира по версии журнала Total Guitar. И так далее — ведь это только начало нулевых.

Британская рок-группа, образованная в 1994 году в городе Тинмут всереьез и надолго вошла в мировую копилку прогрессивной рок-музыки своими яркими мелодиями, роскошными аранжировками и удивительным вокалом Мэттью Беллами, который настолько уникален, что многие поговаривают, что дело тут в недоразвитых голосовых связках.



В этом выпуске передачи "Фа-диез" рассказывается о группе "Muse" и ее пути к успеху.

Ведущий Сергей Цуркану.