Как скромная сотрудница библиотеки стала матерью мирового панк-рока

Американская певица и автор песен, "крестная мать панк-рока" славна своими необычными перфомансами — ее рок-концерты всегда проходят как поэтические чтения с элементами театра. Поколение битников и пацифистов, хиппи, мечтавшие добром, любовью и непротивлением одолеть всемирное зло уже состарилось. Патти Смит как раз из таких, ее имя внесено в Зал Славы Рок-н-Ролла (Rock and Roll Hall of Fame), и именно она на Нобелевской церемонии представляла Боба Дилана, исполнив его песню "A Hard Rain's A-Gonna Fall".

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