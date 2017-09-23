"Бригадный подряд" или смерть русского панка

Панк-группа "Бригадный подряд" образовалась в Ленинграде, а после продолжила свою карьеру уже, разумеется, в Санкт-Петербурге. У группы было несколько взлетов и падений, ее распускали, но она как птица Феникс (в панк-вариации этого мифического существа) восставала из пепла. Самый яркий, интересный и искренний период "Бригадного подряда" по мнению любителей музыки и рок-журналистов это период, когда вокалистом группы был Николай Михайлов.

Буйный и яркий поэт и музыкант от Бога, он вел настоящий и бескомпромиссный образ жизни панк-звезды российского разлива, что, естественно привело к саморазрушению.

О Николае Михайлове, русском панке, буйном и беспорядочном, и о редкой жемчужине русскоязычного панк-рока, группе "Бригадный подряд", в этом выпуске передачи "Фа-диез".

Ведущий Сергей Цуркану.