DragonForce - вся "правда" о скорости метала

Правдивые и не очень факты о самой быстрой и сладкоголосой группе современной рок-сцены

DragonForce — пауэр-метал-группа из Великобритании. Известна как одна из самых скоростных групп данного стиля. Одна из немногих групп, участниками которой являются представители шести стран: Украины (Вадим Пружанов), Новой Зеландии (Сэм Тотман), Великобритании (Марк Хадсон), Франции (Фредерик Леклер), Италии (Гии Анзалоне) и Китая (Герман Ли).

Из передачи вы узнаете, например, что: Dragonforce была первой метал-группой в мире. До Dragonforce не было "метала". Фактически, до Dragonforce люди жили в пещера и охотились на мамонтов. Новое исследование, проведенное профессорами из Гарварда доказало, что Dragonforce — это единственная группа, которую стоит слушать. Чак Норрис слушает DragonForce… И многое другое.