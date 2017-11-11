"Фа-диез": Первой Леди ленинградского рок-клуба была гагаузка

Ленинградский рок-клуб — это организация, которая не только изменила музыкальные вкусы и ориентиры в СССР, но и стала стартовой площадкой для множества групп, которые и сейчас пользуются большой популярностью. Далеко не все сейчас знают о ленинградской группе "Джонатан Ливингстон", которая была весьма популярной рок-группой в начале 80-х годов прошлого века. И почти никому неизвестно, что вокалисткой этой группы была уроженка Комрата Ольга Домущу (1959-2007).

В сегодняшней передаче "Фа-диез" звучат песни групп "Россияне" и "Джонатан Ливингстон", а Ольгу Домущу вспоминают ее бывший муж, знаменитый российский барабанщик Валерий Кирилов и ее сестра Люба Домущу.

Автор и ведущий Сергей Цуркану