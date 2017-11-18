"Фа-диез": Олди – безумные годы русского растамана

Регги, как известно, музыка протеста солнечной Ямайки. Но регги — это больше чем музыка, регги — это религия. Растафарианство — религия неорганизованная, но очень интересная, является синтезом христианства, иудаизма и языческих верований. Растаманы (приверженцы растафарианства) считают, что белые люди обманули чернокожих и дали им фальшивую Библию, после чего пленили их на Западе, который в их понимании, является библейским Вавилоном.

Но растаманы не грустили, а плясали под регги и наслаждались солнцем. Возможно именно из-за климатических особенностей возможность петь честный регги на русском всегда ставилась под сомнения как музыкальными критиками, так и "настоящими" растаманами.

Однако, после появления в 1987 году в Калининграде группы "Комитет охраны тепла", эти сомнения прекратились. Комитет (или просто КОТ) запели настоящий, русский регги — полный тоски по солнцу, ласковому Карибскому морю и прочим удовольствиям Ямайки.

Сегодняшняя передача "Фа-диез" рассказывает о группе "Комитет охране тепла" и ее лидере Сергее Белоусове Олди (1961-2010)

Автор и ведущий Сергей Цуркану