Новогодний "Фа-диез": здравствуй, праздничный угар!

В эти волшебные дни — Рождества и Нового года, все вокруг наполняется тайной и романтикой. Это касается не только природы, но и тонких душевных струн человеческой души и личных отношений.

И конечно же, рок-музыканты — это не последние романтики на белом свете. В праздничном выпуске передачи "Фа-диез" звучит много музыки и мало слов.

Своими новогодними и рождественскими пожеланиями с радиослушателями делятся музыканты групп The Killers, Queen, Bad Religion, Pearl Jam, и многие, многие другие.

С Новым годом и Рождеством!

Ведущий Сергей Цуркану.