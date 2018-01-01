Новогодний "Фа-диез": здравствуй, праздничный угар!

В эти волшебные дни — Рождества и Нового года, все вокруг наполняется тайной и романтикой. Это касается не только природы, но и тонких душевных струн человеческой души и личных отношений.
И конечно же, рок-музыканты — это не последние романтики на белом свете. В праздничном выпуске передачи "Фа-диез" звучит много музыки и мало слов.
Своими новогодними и рождественскими пожеланиями с радиослушателями делятся музыканты групп The Killers, Queen, Bad Religion, Pearl Jam, и многие, многие другие.
С Новым годом и Рождеством!
Ведущий Сергей Цуркану.