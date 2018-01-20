"Фа-диез": Жан Сагадеев – татарская кровь российского металла

В 1986 году в Москве была организована группа Э.С.Т. (Электро Судорожная Терапия). Лидерами коллектива стали молодые люди с довольно экзотическими фамилиями — Жан Сагадеев и Андрей Гернеза.

Группа играла бесшабашный и анархический метал — не зря их именовали "русским Моторхэдом". Выпущенный в России виниловый диск "Проба пера" продюсировал наш знаменитый земляк Валерий Гаина и диск разошелся тиражом более 200 тысяч экземпляров, что вывело Э.С.Т. в лидеры российского рока. Помимо этого, группа успешно гастролировала и в Европе, что является редкостью для российских рок-музыкантов.

В 1991 году Э.С.Т. играли на знаменитом концерте "Монстры рока" в Тушино перед аудиторий более миллиона человек — подобных по масштабам рок-концертов в России больше не было.

Жан Сагадеев погиб 2 июня 2009 года, по мнению его друзей и многих экспертов он был убит, после чего убийцами была предпринята попытка сымитировать суицид.

В этой передаче "Фа-диез" звучат песни группы Э.С.Т.

Ведущий Сергей Цуркану.