Памяти Долорес О’Риордан: рок по-ирландски

The Cranberries (в переводе означает "клюквы"). В 1989 году в Лимерике братья Майк и Ноэл Хоганы, Фергал Лоулер и Ниалл Куинн создали музыкальную группу The Cranberry Saw Us. В 1990 году в коллектив пришла Долорес О’Риордан, То есть, можно с уверенностью сказать, что с приходом Долорес и родился тот самый коллектив, который мы знаем. А группа получила, таким образом, в одном лице вокалиста и автора.

С 2003 года The Cranberries находились во временном отпуске. 2009 году Долорес О’Риордан официально подтвердила, что группа The Cranberries воссоединилась. В апреле 2011 года The Cranberries приступили к записи шестого студийного альбома, который получил название Roses. Альбом вышел в феврале 2012 года. 28 апреля 2017 года на лейбле BMG вышел новый альбом Something Else. Альбом содержит неизданные и оркестровые версии десяти предыдущих синглов, а также три новые песни. Записан совместно с Irish Chamber Orchestraruen в Лимерикском университете.

15 января 2018 года СМИ сообщили о скоропостижной смерти Долорес О’Риордан на 47-ом году жизни. На данный момент подробностей о причинах смерти певицы нет.