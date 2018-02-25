Японская "дичь" на Фа-Диез: Babymetal

Группа была сформирована как подгруппа японской девичьей музыкальной группы Sakura Gakuin. Их первый сингл, под названием Kiba of Akiba, попал на третью строчку в еженедельном инди-хит-параде Орикона среди релизов на независимых лейблах звукозаписи и на первую в инди-списке магазина Tower Records Shibuya.

Группе интересна тем, что в своих текстах участницы группы говорят на не совсем типичные темы для жанра музыки, в которой они выступают. Лирические темы, поднимаемые в музыке Babymetal, сосредоточены как на реальных проблемах, так и на вопросах, типичных для айдол-поп сцены, таких как поощрение подростков принимать себя и отстаивать свои интересы.