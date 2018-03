Рефлексивный и юный EDEN

До 2015 года он создавал музыкальные произведения, именовав себя The Eden Project. Работа Джонатана в качестве The Eden Project, как правило, отличалась более традиционными стилями электронной танцевальной музыки, такими как dubstep и drum and bass, в то время как EDEN больше углубился в инди-поп-стиль. EDEN'у сейчас немногим больше двадцати лет, то есть он еще в самом начале своего творческого пути, хоть за плечами уже так много музыкальных работ. Мы с удовольствием будем следить за тем, как меняются его лирические и музыкальные темы со временем.