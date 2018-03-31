"Фа-диез": пронзительная "Ария" советского металла

Ранняя история самой известной и популярной советской и российской "тяжелой" группы Ария

Хеви-метал-группа — сейчас эта характеристика коллектива звучит несколько архаично, однако так было не всегда.

Одна из самых "древних" и наиболее успешных советских, а потом и российских групп это "Ария". Возникла она в далеком уже 1985 году, именно тогда вокалистом группы был утвержден Валерий Кипелов.

Именно при Кипелове "Ария" достигла пика своей популярности. Немногие знают, но интернет помнит многое — Кипелов начинал музыкальную карьеру в группе "Лейся, песня", где пел вместе с Николаем Расторгуевым.

Почти все тексты "Арии" написаны поэтами Маргаритой Пушкиной и Александром Елиным, написанием музыки чаще других занимался Виталий Дубинин.

В сегодняшней передаче "Фа-диез" звучат хиты ранней "Арии" — когда вокалистом группы был Валерий Кипелов.