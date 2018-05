"Фа-диез": шведские металлические изделия

Со Швецией связано множество интересных фактов. В Швеции самый высокий процент персональных компьютеров на душу населения в Европе.

Символ "@" в Швеции называется вовсе не "собака", а "хобот" или "слон".

42% парламентариев Швеции — женщины, что является мировым рекордом.

В Швеции приняли закон, согласно которому к 2025 году страна полностью откажется от бензина и перейдет на биологическое топливо. Но это еще далеко не все.

Предками современных шведов были викинги — до безумия воинственный, смелый и отчаянный народ. Они совершали морские походы в дальние страны и чужие земли ради наживы, романтики и завоевания новых территорий. Сейчас же в Швеции очень бережно относятся ко всему живому — за убийство воробья можно получить 6 месяца исправительных работ. И это замечательно, однако брутальность викингов подавить и спрятать не удается — уже много лет шведы завоевывают не новые земли, а музыкальные призы — ведь поп-группы Abba, The Cardigans, Roxette, Ace Of Base родом из Швеции.

Но и это еще далеко не все. В Швеции возник автохтонный мелодичный дэт-метал. В этой передаче "Фа-диез" звучат самые интересные шведские коллективы, работающие в этом жанре: In Flames, Dark Tranquillity, Opeth, Edge of Sanity, Hypocrisy, At the Gates.