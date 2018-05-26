"Фа-диез": особенности национального финского рока

Финская школа melodic death metal'a получила свое развитие в середине 90-х годов прошлого века, и практически все представители этого музыкального направления разбили в пух и прах штампы и представления о медлительности финнов, граничащей с сонливостью.

© AFP 2018 / Bendiksby, Terje / SCANPIX NORWAY Памяти Ронни Джеймса Дио

Не зря говорят, что бы ни играли финны, всегда получается power и speed metal. У финских музыкантов любая музыка, в том числе и "попса", очень быстрая. Ну а в тяжелом роке сам Бог велел демонстрировать безумную скорость и мастерство.

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Если говорить про особенности финского death metal, то это, прежде всего, мелодичность и соло-гитары, чистый звук и легкая грусть в мелодиях, не отменяющая общего оптимизма.

В этом выпуске передачи "Фа-диез" звучат группы Children Of Bodom, Amorphis, Eternal tears of sorrow, Insomnium, Kalmah, Norther и Wintersun.