"Фа-диез": тюремный рок по-русски

Самые эпатажные, "буйные" и "беспорядочные" личности человеческого социума частенько переступают грань закона, оказываясь в пенитенциарных заведениях, проще говоря — тюрьмах. Некоторые их них исправляются, а некоторые, увы, нет.

Рок-музыкант это, как правило, человек не только талантливый, но и по-настоящему сложный. Поэтому кое-кто из них побывал и там, откуда выйти можно только после отбытия срока.

Если в западной культуре тюрьма и рок-музыка понятия вполне совместимые — достаточно вспомнить неоднократно арестованных Моррисона, GG Allina, Оззи Осборна и многих других, то в культуре русскоязычной тюрьма ассоциируется прежде всего с шансоном, дворовыми или даже каторжными песнями.

А рок-музыкант это, как правило, рафинированный интеллигент, позволяющий себе в основном законные развлечения. Доля истины в таком мнении есть, но не более чем доля. В русскоязычном роке также существует достаточно известных фигур, побывавших в "местах не столь отдаленных", кстати о некоторых из них передача "Фа-диез" уже рассказывала — например об Олди (Сергее Белоусове) или Валерии Кирилове, барабанщике группы "Зоопарк" и по совместительству экс-супруге нашей землячки Ольги Домущу.

В сегодняшнем выпуске передачи "Фа-диез" мы ознакомимся с творчеством двух очень характерных и интересных музыкантов, пребывание которых в тюрьме наложило отпечаток не только на их творчество, но и судьбу и даже внешний вид. Знакомьтесь: Константин Ступин и Владимир Бурдин.