"Фа-диез": тяжелый рок Земли Обетованной

В Израиле живут люди талантливые во всех отношениях: самое известное клише про их таланты — это превращение безжизненной пустыни в цветущий сад. Про духовную сторону и таланты израильтян писать просто бесполезно — не хватит бумаги и символов в любом из существующих компьютерных редакторов. Само собой разумеется, что в Израиле самобытная и уникальная рок-музыка. С ней и предлагается сегодня ознакомиться.

Израиль — это еще и страна приезжих, каждый из которых привез с собой часть мировой культуры. И вот что получилось…

В этом выпуске передачи "Фа-диез" звучит Арик Айнштейн, Rockfour, Desert, Subterranean Masquerade, Orphaned Land, Salem и Melechesh.