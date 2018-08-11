Передача "Фа-диез": стражи "тяжелой" исламской рок-революции - аудио

Когда-то небезызвестный Егор Летов, покойный ныне лидер группы "Гражданская оборона", высказал мысль, что для того чтобы появилось гениальное искусство, оно должно быть под запретом — мол, если бы за рок-музыку убивали, то тогда бы рождались поистине гениальные произведения. К счастью, возможностей проверить так ли это в наше время очень мало. За небольшим исключением — рок-музыка в ультрарелигиозных исламских странах. Как ни странно, это не шутка — роком, в том числе и тяжелым (шайтан-металом, как его там порой называют) занимаются даже в таких странах как Иран и Саудовская Аравия.

Ведущий Сергей Цуркану.